Poco importa che stavolta non ci siano striptease: il livore esce fuori con il cappotto tre quarti bello tirato sulle spalle. (.) E più si fanno frequenti le scenate, più è vaga la possibilità di capire i gradi di separazione tra il lavoro e lo sbrocco, ormai fine a se stesso. Per Allegri un’abitudine diventata dipendenza da ira manifesta, una ipotetica ironia che ha perso la brillantezza: è rimasta solo ingiuria. Non è il momento in cui perde le staffe, è la decisione, a freddo, di non usarle proprio. È un limite eletto a sistema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri e la dipendenza da sbrocco, anche lui si è fatto vecchio per queste cose

Leggi anche: Cassano sbotta in diretta, fa vedere il cellulare e accusa Zazzaroni: “Leggo queste cose su Allegri e impazzisco. È uno scandalo”

Leggi anche: Capello: “Allegri sta riportando in vita il vecchio Milan. Da Scudetto? Sì, ma con una premessa”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LEI NON SA CHI È ALLEGRI Non sorprende che Massimiliano Allegri abbia volgarmente offeso Lele Oriali nella dignità. «Sei un leccac*lo di m*rda», «Sei un vecchio ottantenne», «Siediti cogli**e», «Idiota», «Imbecille». Max è fatto così, in campo e fuori. Silur - facebook.com facebook