Allegri contro Oriali in Supercoppa per l’allenatore del Milan solo 10mila euro di multa

Diecimila euro di multa. È questa la pena che il giudice sportivo ha inflitto all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri "per aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Il dirigente in questione è Gabriele Oriali, che riveste il ruolo di coordinatore sportivo del Napoli. L'episodio contestato, e denunciato dal club azzurro, risale alla semifinale di Supercoppa italiana giocata giovedì 18 dicembre a Riad, in Arabia Saudita, e vinta per 2-0 dalla squadra di Antonio Conte.

Allegri-Oriali, Di Fusco: "Prima c'erano poche telecamere, succedeva di tutto e di più" - L'ex giocatore del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato ai microfoni di Televomero della sfida contro il Milan e vinta dai partenopei in Supercoppa. tuttomercatoweb.com

Allegri contro Oriali, Napoli: "Condanna con fermezza". Gravina: "Figuraccia" - Le possibili sanzioni - Tutto sarebbe partito dopo un contrasto fra Rabiot e Politano nel primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan: il centrocampista rossonera da terra avava scalciato l’avversa ... affaritaliani.it

Comminata una multa di 10mila euro a Massimiliano Allegri Questa la decisione della Procura Federale in seguito agli insulti rivolti a Lele Oriali, in occasione di Napoli-Milan di Supercoppa #NapoliMilan #Supercoppa #Allegri #SpazioNapoli - facebook.com facebook

. @acmilan, lite Allegri-Oriali in Supercoppa: l’allenatore rossonero sanzionato con un’ammenda di 10 mila euro x.com

