All' Auditorium di Bagnoli in scena Andar per fantasmi Miti e antiche leggende per il Napoli Fringe Festival

L’Auditorium “La Porta del Parco” di Bagnoli si conferma luogo privilegiato per la narrazione della città contemporanea, spazio rigenerato che accoglie linguaggi artistici trasversali, tra radici storiche e innovazione culturale.Nell’ambito del Napoli Fringe Festival ospiterà, domenica 21. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - All'Auditorium di Bagnoli, in scena "Andar per fantasmi. Miti e antiche leggende" per il Napoli Fringe Festival

