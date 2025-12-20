All' Auditorium di Bagnoli in scena Andar per fantasmi Miti e antiche leggende per il Napoli Fringe Festival
L’Auditorium “La Porta del Parco” di Bagnoli si conferma luogo privilegiato per la narrazione della città contemporanea, spazio rigenerato che accoglie linguaggi artistici trasversali, tra radici storiche e innovazione culturale.Nell’ambito del Napoli Fringe Festival ospiterà, domenica 21. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli Fringe Festival, in scena ’Utòpia per Neapolis’
Leggi anche: Napoli Fringe Festival, il 21 dicembre in scena lo spettacolo “Neapolis: se ‘sti ppréte putesseno parlá”
SPETTACOLI - Napoli Fringe Festival, "Andar per fantasmi. Miti e antiche leggende" all'Auditorium “La Porta del Parco” di Bagnoli - L’Auditorium “La Porta del Parco” di Bagnoli si conferma luogo privilegiato per la narrazione della città contemporanea, spazio rigenerato che accoglie linguaggi artistici trasversali, tra radici stor ... napolimagazine.com
A Bagnoli il premio “La Salute per Tutti Nascita-Rinascita 2024” - Nell’Auditorium Porta del Parco, a Bagnoli, è andata in scena la 4° Edizione del “Premio La Salute per Tutti Nascita- rainews.it
“L’arte che cura”: medici artisti e musicisti protagonisti all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli Bruno Zuccarelli: «Nessun algoritmo potrà mai sostituire ascolto, empatia e responsabilità» «In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sembra dominare la scena, n - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.