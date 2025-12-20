I documenti riservati dell’intelligence americana continuano a lanciare un allarme che va ben oltre il conflitto in corso. Secondo valutazioni condivise da più apparati di sicurezza, il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe ridimensionato le proprie ambizioni strategiche e punterebbe ancora a un controllo totale dell’Ucraina, con l’obiettivo di estendere la propria influenza anche su porzioni dell’Europa un tempo appartenenti all’ex impero sovietico. Le analisi più recenti, elaborate fino alla fine di settembre, delineano uno scenario profondamente diverso da quello promosso pubblicamente da Donald Trump e dal suo entourage negoziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allarme intelligence Usa: Putin punta a tutta l’Ucraina e guarda all’Europa ex sovietica

