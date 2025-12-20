Alla fine il Grinch è riuscito a rubare il Natale americano e un po’ quello italiano

Alla fine il Grinch è riuscito a rubare il Natale, a modo suo. Il personaggio verde, rugoso e panciuto, creato dal Dr. Seuss nel 1957, quello che viveva in una caverna per non sentire i canti natalizi giù in città, è stato per anni il simbolo dell’antifestività: il cinico antidoto al dolce veleno delle smancerie decembrine. Un angelo custode da invocare a denti stretti durante le tombole coi parenti o il riferimento pop degli zii eccentrici, da sempre più aggiornati sulle cose americane. Il Grinch è stato per anni un rifugio sicuro per i bastian contrari che sceglievano di stare dalla parte del torto perché tutti gli altri posti a tavola erano già occupati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

