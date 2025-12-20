Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip | il dilemma Mediaset e l’attesa per lunedì

Negli uffici Mediaset si parla di un “problema enorme”: la presenza di Alfonso Signorini alla guida del prossimo Grande Fratello Vip, che secondo le indiscrezioni potrebbe ripartire a marzo. Il punto è questo: a Cologno Monzese si osserva ogni dettaglio e si evita di prendere decisioni definitive prima di lunedì prossimo, giorno in cui Fabrizio Corona dovrebbe rendere pubblica la seconda parte della sua indagine “Il prezzo del successo”. In pratica, tutto si starebbe concentrando su quella data. Perché da lì potrebbero emergere elementi nuovi, capaci di cambiare i piani: dalla semplice gestione dell’immagine fino a scenari più seri, se dovessero comparire profili di natura penale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

