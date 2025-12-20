Alex Normanno torna con L’amore non ha soluzione | quando due percorsi smettono di coincidere

Dopo due anni di distanza dalle scene, Alex Normanno torna con un brano che affronta uno dei passaggi più delicati delle relazioni adulte: il momento in cui due vite non riescono più a procedere nella stessa direzione. Il nuovo singolo, “L’amore non ha soluzione”, sarà disponibile dal 25 dicembre e segna un rientro discografico lucido, maturo, lontano da ogni retorica del conflitto o del fallimento. «Non sono l’uomo che volevi». È da questa frase – sempre più ricorrente nei percorsi di mediazione familiare – che prende forma il brano. Una dichiarazione che non contiene rabbia né accuse, ma la constatazione di una distanza diventata ormai evidente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

