Alessio Gardenghi del Clt Nuoto è l’Atleta narnese dell’anno | la cerimonia di premiazione

20 dic 2025

Alessio Gardenghi, nuotatore del Clt Nuoto, è stato riconosciuto come l’Atleta narnese dell’anno durante la 25ª edizione del “Gran gala dello sport” di Narni. La cerimonia di premiazione ha sottolineato l’impegno e i risultati raggiunti dall’atleta nel corso dell’anno, confermando il valore dello sport locale.

Il “Gran gala dello sport” di Narni ha celebrato la 25esima edizione del premio “Atleta narnese dell’anno”. “L’evento - si legge in una nota del Comune - ha regalato alla comunità narnese una serata intensa e partecipata, capace di unire emozioni diverse in un unico grande racconto. Sorrisi e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

