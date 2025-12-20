alessandro russo nuovo coordinatore dei circoli pd

La direzione provinciale del Pd ha nominato Alessandro Russo coordinatore dei circoli cittadini di Messina. “Una responsabilità che sento particolarmente e al tempo stesso una sfida molto grande - ha commentato il consigliere comunale - alla quale non mi sottrarrò, per la quale sento di dover. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

