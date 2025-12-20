alessandro e massimiliano borghese chi sono i figli di barbara bouchet

Alessandro e Massimiliano Borghese sono i due figli di Barbara Bouchet. La celebre attrice di origine francese, nel 1974, ha sposato Luigi Borghese e dalla loro relazione, conclusasi nel 2006, sono nati prima Alessandro, poi Massimiliano. Il primo è un celebre chef e volto televisivo, amato dal pubblico italiano grazie a trasmissioni come 4 Ristoranti e Celebrity Chef. Come suo fratello maggiore Alessandro, anche Massimiliano ha una grande passione per la cucina. Ha iniziato a lavorare nel campo della ristorazione come barman per poi farsi largo, attraverso studio e gavetta, in questo mondo, entrando infine a far parte della brigata di Alessandro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

