Milano, 20 dicembre 2025 – Tra i giovani direttori d’orchestra che quest’anno hanno animato le stagioni musicali europee spicca Alessandro Bonato. Di nuovo di passaggio da Milano, dove ha diretto I Pomeriggi musicali con cui collabora, mesi fa si è esibito a MiTo e in Conservatorio. Nato a Verona nel 1995, è direttore principale dell’Orchestra Haydn ed è considerato, dalla critica e dal pubblico internazionali, uno dei direttori più interessanti della sua generazione. Maestro, l’altra sera ha diretto ai Pomeriggi il repertorio Strauss che eseguirà a Bolzano con l’Orchestra Haydn. “Quest’anno ricorre il bicentenario di Johann II, il re del valzer, e proponiamo sue composizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandro Bonato, il direttore con le scarpette da ballo: “Vi racconto la rivoluzione del valzer”

Leggi anche: Alla Reggia di Venaria il Gran Ballo delle debuttanti (con le scarpette rosse)

Leggi anche: Alla Reggia di Venaria il Gran Ballo delle debuttanti (con le scarpette rosse)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Alessandro Bonato, il direttore con le scarpette da ballo: “Vi racconto la rivoluzione del valzer”.

Alessandro Bonato è il nuovo direttore dell’Orchestra Haydn - Da due anni collabora con la Fondazione di Trento e Bolzano in diversi progetti, tra i quali la direzione dei concerti di ... lettera43.it

Debutto a Cagliari per direttore d'orchestra Alessandro Bonato - È il nono appuntamento, il 28 marzo alle 20,30 e il 29 alle 19, con la Stagione concertistica del teatro lirico di Cagliari. ansa.it

Alessandro Bonato direttore principale dell'Orchestra Haydn - Alessandro Bonato è stato nominato Direttore principale dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento per le prossime tre stagioni musicali, da ottobre 2025 a giugno 2028. rainews.it

L’atmosfera del Natale viennese arriva al Teatro Dal Verme (sold out)! Domani, giovedì 18 dicembre (ore 20), il tradizionale Concerto di Natale con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta da Alessandro Bonato, tra valzer, polke e tutta l’eleganza della gra - facebook.com facebook