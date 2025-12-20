Alessandra Di Simone è la nuova segretaria della Cgil Pescara
Con l’86% delle preferenze Alessandra Di Simone è stata eletta nova segretaria della Cgil di Pescara. Prende il posto di Luca Ondifero alla scadenza di due mandati consecutivi, il massimo previsto dallo statuto dell’organizzazione sindacale. Una storia, quella della nuova segretaria, che inizia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Mirela Koroveshi è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Forlì-Cesena
Leggi anche: Sindacati, Mirela Koroveshi è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Forlì Cesena
Pescara: Alessandra Di Simone eletta nuova Segretaria della Cgil con ampia maggioranza del 86% - Il risultato è emerso al termine dell’assemblea generale con una percentuale di voti a favore dell’86%. abruzzonews24.com
Buon lavoro ad Alessandra Di Simone, neoeletta Segretaria Generale Cgil Pescara, ed un doveroso ringraziamento a Luca Ondifero per il lavoro svolto - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.