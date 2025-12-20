Alessandra Di Simone è la nuova segretaria della Cgil Pescara

Con l’86% delle preferenze Alessandra Di Simone è stata eletta nova segretaria della Cgil di Pescara. Prende il posto di Luca Ondifero alla scadenza di due mandati consecutivi, il massimo previsto dallo statuto dell’organizzazione sindacale. Una storia, quella della nuova segretaria, che inizia. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

