Ale & Ricky ricordati anche all’Allianz Stadium | il gesto della Curva Sud a inizio del secondo tempo della sfida contro la Roma – FOTO

Durante la partita contro la Roma, la Curva Sud ha ricordato Ale e Ricky con un gesto simbolico all'inizio del secondo tempo, esponendo uno striscione che rende omaggio alla memoria dei due tifosi bianconeri. Questo momento rappresenta un segno di affetto e rispetto da parte della tifoseria nei confronti di Ale e Ricky, condividendo un sentimento di vicinanza e solidarietà. Ale & Ricky ricordati anche all’Allianz Stadium.

Ale & Ricky, i tifosi bianconeri omaggiano la memoria di Alessio e Riccardo con un messaggio toccante apparso su uno striscione nel secondo tempo. (Marco Baridon inviato all'Allianz Stadium) – Il secondo tempo di Juve Roma non si è aperto soltanto con il fischio arbitrale e la ripresa delle ostilità sportive, ma con un momento di profonda e toccante umanità che ha avvolto l'intero Allianz Stadium in un abbraccio virtuale. Mentre le due squadre tornavano a schierarsi sul rettangolo verde, l'attenzione del pubblico si è spostata verso il cuore pulsante del tifo bianconero, la Curva Sud. Lì, tra bandiere e sciarpe, è stato srotolato un lungo striscione dal messaggio inequivocabile e doloroso: " Ale & Ricky sempre con noi ", accompagnato dalla data che ogni juventino conosce a memoria, 15 dicembre 2006.

