Alcaraz vince Cobolli ‘paga’ la penitenza in allenamento

In un contesto di cambiamenti e decisioni ancora da definire, Carlos Alcaraz si sta dedicando alle sessioni di allenamento insieme a Flavio Cobolli. Mentre si discute sulla guida tecnica futura, i due tennisti condividono momenti di preparazione, contribuendo alla crescita e al miglioramento delle proprie prestazioni. Alcaraz vince, Cobolli ‘paga’ la penitenza in allenamento.

(Adnkronos) – Mentre c'è da sciogliere il nodo allenatore, Carlos Alcaraz si diverte con Flavio Cobolli. Il tennista spagnolo sta preparando la nuova stagione a Murcia con l'azzurro, grande protagonista del trionfo in Coppa Davis proprio contro la Spagna del numero uno del mondo, assente a Bologna per infortunio. Tra un allenamento e l'altro però i due trovano anche il modo per concedersi qualche momento di svago. Nell'ultimo video postato sulle storie Instagram di Stefano Cobolli, padre di Flavio, si vede l'azzurro costretto a pagare una 'penitenza' particolare dopo aver perso una sfida di campo.

