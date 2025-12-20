Alberto Urso protagonista sul Sicilia Express | il viaggio di Natale diventa un evento in musica

Il “Sicilia Express” 2025 amplia le sue corse durante le festività natalizie, offrendo un collegamento più frequente tra Torino e l’Isola. Questa iniziativa mira a rendere il viaggio non solo pratico, ma anche un’occasione di scoperta e cultura. Al centro di questa edizione, Alberto Urso sarà protagonista sul treno, accompagnando i passeggeri in un viaggio che unisce musica e tradizione. Il viaggio di Natale diventa un evento in musica.

Il "Sicilia Express" 2025 raddoppia le corse in occasione delle festività natalizie e trasforma il viaggio da Torino verso l'Isola in una vera e propria esperienza culturale. Il treno speciale, partito oggi, ha regalato ai passeggeri un intrattenimento d'eccezione grazie alla presenza a bordo di Alberto Urso e Lello Analfino. Il tenore messinese ha animato i vagoni.

