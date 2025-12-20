Al campino di San Prospero arrivano i bagni.

Un intervento cruciale atteso da anni, nel luogo di attracco dei bus turistici al centro storico: ieri la giunta, dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’ex campino, ha deliberato l’installazione dei bagni pubblici, per una spesa complessiva di 150mila euro. La struttura prefabbricata, per cui è stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica, sarà collocata ai piedi del bastione "Con questo investimento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – completiamo la riqualificazione dell’area. Data l’alta affluenza turistica, è necessario migliorare il servizio di accoglienza per chi arriva o riparte da Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

