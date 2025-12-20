Aigo Confesercenti Parma contro la nuova legge sugli affitti brevi | Introduce vincoli che limitano la proprietà privata
A seguito dell’approvazione in Consiglio Regionale della nuova legge riguardante gli affitti brevi e le case vacanze gestite in forma imprenditoriale, AIGO Confesercenti Parma esprime la necessità di rivedere alcuni punti critici del provvedimento per garantire stabilità al settore turistico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Aigo Confesercenti Parma contro la nuova legge sugli affitti brevi: "Introduce vincoli che limitano la proprietà privata" - Stefano Cantoni: "“Riconosciamo l'esigenza di una regolamentazione ma siamo preoccupati per una norma che si sovrappone a quelle nazionali e introduce una discrezionalità troppo ampia per i singoli Co ... parmatoday.it
Aigo Confesercenti su affitti brevi, corretta forma non sostanza - "È noto a tutti che quasi il 100% degli affitti brevi passa attraverso piattaforme online che già oggi agiscono come sostituti d'imposta. ansa.it
Affitti brevi: Aigo Confesercenti su 26%, 'non siamo bancomat' - "Non possiamo continuare a essere il 'bancomat' del Paese, chiamati ogni volta a coprire i buchi di bilancio con il nostro lavoro ed i nostri sacrifici". ansa.it
