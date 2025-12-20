Aggredito con coccio di bottiglia e rapinato arrestati due egiziani

Arrestati nella mattina di venerdì 19 dicembre a San Giuliano Milanese due egiziani di 22 anni, entrambi con precedenti.

