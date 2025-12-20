Aggredisce un' anziana la spinge e le ruba il portafogli | arrestato

Si è avvicinato con aggressività a una donna anziana. L'ha spintonata, derubata ed è scappato. Arrestato un uomo di 24 anni, cittadino rumeno con precedenti, accusato di rapina impropria. Lo scippoIl colpo è avvenuto a mezzogiorno di venerdì 19 dicembre in viale Brenta. La vittima è una signora. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

