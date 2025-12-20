Afuera companeros di Spin Time pagare un affitto non è fascismo

L'avevamo promesso ieri, pubblicando l'elenco dei primi 27 immobili da liberare a Roma, che non avremmo mollato la presa. Diciamolo chiaramente: ogni giorno che passa senza che si proceda allo sgombero è un giorno perso, oltre che uno schiaffo in faccia alle persone per bene. Già è insopportabile l'illegalità generale e diffusa: a Roma circa 10mila case pubbliche risultano occupate abusivamente, e 16mila persone stanno malinconicamente dietro in graduatoria, forse «colpevoli» di comportarsi bene e di non essere né prepotenti né violente. Ma quando poi si aggiunge un elemento di sfregio politico, o di violenza praticata, la cosa diventa oscena. 🔗 Leggi su Iltempo.it

