Affari tuoi caos su Giulia | Perché ho cambiato canale

Nella puntata di Affari Tuoi, il caos si è fatto sentire tra cambi di concorrenti e assenze improvvise. Herbert Ballerina è stato sostituito dall’elfo natalizio a causa di influenza, mentre il pacchista della Liguria non è presente per motivi familiari. La trasmissione ha dovuto adattarsi a queste assenze, suscitando alcune reazioni tra il pubblico. Perché ho cambiato canale.

Manca Herbert Ballerina, frenato dall'influenza e sostituito da un elfo natalizio. E non c'è nemmeno il pacchista della Liguria "per problemi familiari". In compenso ad Affari tuoi , il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, c'è Giulia, concorrente siciliana arrivata direttamente da Gela, in provincia di Caltanissetta. Infermiera (ma ancora in cerca di occupazione), giovane, bella, fascino vagamente "dark" e accompagnata in studio da mamma Elena. I primi pacchi chiamati non sono fortunatissimi. Giulia resta senza alcuni dei rossi più "pesanti". La partita poi si raddrizza, arrivando con due pacchi da aprire decisamente soddisfacenti: da una parte 75mila, dall'altra 100mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, caos su Giulia: "Perché ho cambiato canale" Leggi anche: Perché stefano de martino non va in onda stasera 16 novembre su affari tuoi Leggi anche: Affari Tuoi, Giulia piomba nella bufera: "Non ascolta" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Affari Tuoi, attacco-choc a De Martino e Giulia: Una certa discriminazione; Affari Tuoi, come si sono conosciuti Cristiano e Alessandra: Siamo in fascia protetta!; Affari Tuoi Stefano De Martino si scatena e omaggia Emma Marrone; Affari Tuoi, Giulia piomba nella bufera: Non ascolta | .it. Loano, tutti fanno il tifo per Giulia Abaach ma ad Affari tuoi il finale è amaro: vince solo 200 euro - L’attesa per vedere Giulia Abaach, la concorrente loanese di “Affari Tuoi ... ilsecoloxix.it Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sul dettaglio “cattivo” della concorrente - Stefano De Martino, fedele al suo stile, ha riportato nello studio di Affari Tuoi la leggerezza e l’ironia che ormai caratterizzano ... dilei.it “Voglio fare la donna matura”, la rocambolesca partita di Giulia ad Affari tuoi: cambia due volte e poi accetta l’offerta - A dir poco rocambolesca la partita che Giulia disputa ad “Affari tuoi” nella puntata in onda domenica 7 settembre su Rai 1. ilfattoquotidiano.it I dati Auditel di Rai1 con The Voice Senior, Canale 5 con Io sono Farah e la sfida nell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: https://fanpa.ge/2XLVY - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.