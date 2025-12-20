Aereo precipitato a Isola del Cantone le consulenze dei tecnici rafforzano l’ipotesi di un errore nella rotta

L’inchiesta sull’incidente aereo avvenuto a Isola del Cantone il 2 aprile scorso si concentra sulle cause dell’accaduto. Le consulenze tecniche, che comprendono analisi sui resti dell’aereo e rilievi medico legali, rafforzano l’ipotesi di un errore nella rotta. Questi riscontri sono fondamentali per chiarire le dinamiche dell’incidente e le responsabilità.

L'inchiesta sulla morte di Riccardo Muci e Giuseppe Gabbi a Isola del Cantone il 2 aprile scorso. Depositate l'analisi sui resti dell'aereo caduto e quella medico legale.

Aereo precipitato a Isola del Cantone, per i periti fu un errore umano sulla rotta - Sarebbe stato un errore umano a causare la morte del sovrintendente Riccardo Muci e dell’istruttore di volo Giuseppe Gabbi, precipitati a Isola del Cantone il 2 aprile mentre viaggiavano a ... liguria24.it

Ultraleggero precipitato a Isola del Cantone lo scorso aprile: per il consulente tecnico si è trattato di errore umano - L’incidente aereo del 2 aprile a Isola del Cantone, in cui hanno perso la vita il sovrintendente Riccardo Muci e l’istruttore di ... telenord.it

