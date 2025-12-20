Adzic Juve: ecco cosa potrebbe succedere a gennaio per quanto riguarda il futuro del talento montenegrino classe 2006.. Il talento non si discute, ma il campo lo ha visto troppo poco per poter sbocciare definitivamente. In casa Juve, con l’apertura della finestra di mercato invernale ormai alle porte, la dirigenza sta valutando le strategie migliori per valorizzare i diamanti grezzi della rosa. Il nome cerchiato in rosso sulla lista dei partenti è quello di Vasilije Adzic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista offensivo montenegrino potrebbe lasciare Torino già a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic Juve: futuro deciso in vista di gennaio? Potrebbe essere questa la direzione per il talento montenegrino. Ultimissima indiscrezione

