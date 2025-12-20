Adeyemi avrebbe bisogno di una lezione di galateo verrà di nuovo multato Süddeutsche

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come racconta la Süddeutsche,  la vittoria prenatalizia del Borussia Dortmund contro il Gladbach è stata segnata dall’ennesima scena di nervosismo di Karim Adeyemi, protagonista di proteste continue, insulti rivolti ad avversari e arbitro e del lancio di una bottiglia d’acqua dopo la sostituzione, episodio che gli è costato una nuova sanzione interna. Un comportamento che riaccende i riflettori sull’attaccante, già multato il 19 novembre dalle autorità tedesche nell’ambito di un procedimento legale legato al possesso di armi. Adeyemi ancora multato, ha protestato per una semplice sostituzione (Suddeutsche). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

