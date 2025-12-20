Adesca ragazzine su TikTok Un padre lo minaccia preso pedofilo a Genova

Una recente vicenda evidenzia i rischi online per i minorenni. Su TikTok, alcune adolescenti sono state adescate e coinvolte in situazioni di ricatto o pagamento di denaro, tra cui una dodicenne. Un uomo, identificato come pedofilo, è stato scoperto e ha chiamato il 112, affermando di essere minacciato da un genitore. La vicenda mette in luce l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza delle giovani online.

“Quel genitore vuole uccidermi”. Pedofilo chiama il 112 e viene scoperto. Le adolescenti, adescate su TikTok, pagate o ricattate con i video: una era dodicenne. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Adesca ragazzine su TikTok. Un padre lo minaccia, preso pedofilo a Genova Leggi anche: Adescava ragazzine su TikTok. Un padre lo minaccia, lui chiama la polizia e viene scoperto. Preso pedofilo a Genova Leggi anche: "Adesca ragazzetto sui social e lo minaccia per avere foto intime": denunciato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Adesca ragazzine su TikTok. Un padre lo minaccia, preso pedofilo a Genova; Adesca bambine di 12-13 anni su TikTok, le violenta e le ricatta con i video. Poi si autodenuncia: «Un papà mi ha minacciato di morte»; Borgo Fornari, la caldaia non funziona: famiglia di cinque persone intossicata dal monossido di carbonio; Truffe agli anziani, maxi operazione dei carabinieri: 21 misure cautelari. Adescava ragazzine su TikTok. Un padre lo minaccia, lui chiama la polizia e viene scoperto. Preso pedofilo a Genova - E la scoperta della polizia: giovanissime ricattate con video e abusate, tra loro anche una dodicenne L'articolo Adescava ragazzine su TikTok. msn.com

Adesca bambine di 12-13 anni su TikTok, le violenta e le ricatta con i video. Poi si autodenuncia: «Un papà mi ha minacciato di morte» - Adescava ragazzine sui social e le costringeva a fare sesso a pagamento, filmando gli abusi e ricattando le vittime per avere altri rapporti o ... msn.com

Fa sesso con ragazzine adescate su TikTok. Un padre lo minaccia, preso pedofilo a Genova - Le adolescenti pagate o ricattate con i video: una era dodicenne ... ilsecoloxix.it

Adescava ragazzine su TikTok. Un padre lo minaccia, lui chiama la polizia e viene scoperto. Preso pedofilo a Genova x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.