Si è spento nella rianimazione del Policlinico di Parma Guglielmo Greci, 92 anni, residente a San Polo, investito lunedì mattina in centro a Bibbiano mentre attraversava le strisce pedonali a pochi metri dal municipio. Le condizioni dell’anziano erano apparse subito gravissime e, dopo i primi soccorsi, era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove è rimasto ricoverato fino al decesso. Prima della pensione, era stato direttore del frantoio di Vignale, a Traversetolo, dove oggi si trova l’oasi di Cronovilla. Lascia la moglie Franca Guberti, originaria di Sant’Ilario d’Enza e sposata con lui da 64 anni, due figli e i nipoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Guglielmo Greci. Investito da un furgone

