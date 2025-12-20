Addio a Enrica Menozzi | Lavoratrice speciale e unica

Piange la comunità di Vezzano per la prematura scomparsa di Enrica Menozzi in Rocchi, deceduta per grave malattia giovedì 18 dicembre, a soli 67 anni è mancata all’affetto dei suoi cari. Ne danno il doloroso annuncio il marito Giacomo, i figli Luca e Daniele con Marika, la sorella Ida, i nipoti Gaia e Corrado, i parenti e gli amici. Enrica Menozzi in Rocchi, persona solare e molto disponibile con tutti, lascia un grande vuoto nella famiglia, nell’ambiente di lavoro in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla. Per ben 46 anni è stata la direttrice amministrativa della Cartenplast, diventata in seguito socia e membra del Consiglio di amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

