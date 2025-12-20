Ad Affari Tuoi Vito sbeffeggia le offerte del Dottore | Non le guardo neanche poi perde tutto
Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 20 dicembre, Vito, dal Piemonte, si distingue per il suo atteggiamento saccente e la sicurezza di possedere il pacco nero da 75mila euro. Dopo aver accettato il cambio, rifiuta senza esitazioni le offerte del Dottore, dichiarando di non guardarle nemmeno. Tuttavia, le sue scelte lo portano a perdere tutto, dimostrando come l’arroganza possa influire sull’esito finale. Ad Affari Tuoi, Vito
Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 20 dicembre, la partita di Vito dal Piemonte. Dopo aver accettato il cambio, rifiuta tutte le offerte del Dottore con un pizzico di saccenza, convinto di avere il pacco nero da 75mila euro. Il finale, però, è stato decisamente diverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
