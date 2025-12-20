Accusato di aver violentato una dipendente arrestato imprenditore

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe stordito una giovane dipendente della propria azienda, facendole assumere a sua insaputa la cosiddetta “droga dello stupro” avrebbe abusato sessualmente nei confronti. Questa l'accusa con cui la procura di Prato, a seguito delle indagini portate avanti grazie al supporto del nucleo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

accusato di aver violentato una dipendente arrestato imprenditore

© Firenzetoday.it - Accusato di aver violentato una dipendente, arrestato imprenditore

