Accompagna la moglie in ospedale per una visita inciampa e aspetta circa 9 ore per una visita | Giovanni Guddo muore a 64 anni
Quello che doveva essere un banale lunedì di accompagnamento in ospedale si è trasformato in una tragedia per la famiglia di Giovanni Guddo. Il muratore palermitano è morto. 🔗 Leggi su Leggo.it
Accompagna la moglie in ospedale per una visita, nell’attesa cade e muore: aperta inchiesta - La Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un’inchiesta, disponendo anche l’autopsia, per chiarire le cause della morte di morte di Giovanni Guddo, muratore palermitano di 64 anni, deceduto il 1 ... grandangoloagrigento.it
Porta la moglie in ospedale, ma muore lui dopo una caduta - La Procura indaga per accertare eventuali ritardi o responsabilità sanitarie. zoom24.it
Porta la moglie in ospedale a Palermo, ma muore lui dopo una caduta - Nel percorrere la rampa esterna del padiglione B del "Villa Sofia" avrebbe perso l’equilibrio cadendo violentemente a terra. msn.com
