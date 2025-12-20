ABBONATI A DAYITALIANEWS L’agguato nelle prime ore del mattino. Grave episodio di violenza a Roma. Un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato più volte intorno alle 7.15 di questa mattina in viale Ventimiglia, nel quartiere Trullo. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito in diverse parti del corpo e abbandonato in strada in condizioni disperate. Corsa in ospedale e condizioni critiche. Soccorso dai sanitari, il 28enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Camillo. Le sue condizioni sono gravissime e i medici mantengono la prognosi riservata, vista la severità delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Accoltellamento al Trullo: 28enne in fin di vita dopo un’aggressione all’alba

Leggi anche: Ragazzo di 28 anni accoltellato più volte al Trullo, è in fin di vita: lasciato agonizzante in strada

Leggi anche: Roma, accoltellamento all’alba su via Prenestina: 28enne trovato in una pozza di sangue