Abusi al Teatro Due Veronica Stecchetti | È stata violenza sessuale e violenza privata

Veronica Stecchetti, attrice teatrale, ha recentemente denunciato un episodio che ha definito come violenza sessuale e privata. All’epoca dei fatti, era studentessa, e la sua testimonianza mette in luce una situazione di grave violazione della sua integrità. La sua dichiarazione rappresenta un importante passo nel confronto pubblico su questo delicato tema.

«Nel mio caso, dico le cose come stanno, si tratta di violenza sessuale e violenza privata». Chi parla è Veronica Stecchetti, attrice teatrale all’epoca dei fatti studentessa. Ha denunciato, insieme all’amica e collega Federica Ombrato, di aver subito abusi sessuali durante il corso di alta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Abusi e molestie sessuali su due studentesse, il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di Parma: «Avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a ... - Differenza Donna: «Una sentenza storica che sancisce la responsabilità di chi sa e fa finta di nulla».