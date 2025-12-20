Abusi al Teatro Due Veronica Stecchetti | È stata violenza sessuale e violenza privata
Veronica Stecchetti, attrice teatrale, ha recentemente denunciato un episodio che ha definito come violenza sessuale e privata. All’epoca dei fatti, era studentessa, e la sua testimonianza mette in luce una situazione di grave violazione della sua integrità. La sua dichiarazione rappresenta un importante passo nel confronto pubblico su questo delicato tema.
«Nel mio caso, dico le cose come stanno, si tratta di violenza sessuale e violenza privata». Chi parla è Veronica Stecchetti, attrice teatrale all’epoca dei fatti studentessa. Ha denunciato, insieme all’amica e collega Federica Ombrato, di aver subito abusi sessuali durante il corso di alta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
