“Abracadadra“, si apre la scena. Ventinove spettacoli da vedere.

en 29 spettacoli tra teatro, musica e danza in 11 città delle Marche per la 22esima edizione di TeatrOltre festival targato Amat. In provincia di Pesaro e Urbino la rassegna propone ben 19 spettacoli. Si parte con Abracadabra (20 gennaio allo Sperimentale di Pesaro) spettacolo tra morte e magia, con protagonista Francesco Scimemi, mago e illusionista, comico e performer, in scena con Enrico Castellani, Valeria Raimondi ed Emanuela Villagrossi. Il 28 gennaio alla Sala della Repubblica La cara dei vecchi con Anna Carla Broegg. Shakespearology di Sotterraneo in scena il 5 febbraio al Bramante di Urbania; biografia e catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

