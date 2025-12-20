Abolita l’addizionale sugli aeroporti
Per le compagnie aeree volare su Rimini, Parma e Forlì costerà meno. La Regione ha azzerato la council tax per i tre aeroporti. La richiesta era stata avanzata al governo dal presidente Michele de Pascale e fa parte della strategia che in via Aldo Moro hanno messo a punto per il rilancio dei quattro aeroporti regionali. "Un risultato importante che renderà la nostra regione sempre più attrattiva e raggiungibile attraverso la valorizzazione di tutti e quattro i nostri scali, ognuno per le sue peculiarità", dicono il presidente de Pascale e le assessore Irene Priolo (alle Infrastrutture) e Roberta Frisoni (al Turismo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
