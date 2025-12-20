Abiti da sposa | i 10 più indimenticabili del 2025

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è mai stato un anno più definito dall'amore e dal lusso come il 2025? Dalle cerimonie intime ai festeggiamenti in destinazioni esclusive, negli scorsi 12 mesi i matrimoni delle celebrità hanno regalato al popolo modaiolo non pochi abiti da sposa bellissimi, ognuno dei quali ha raccontato la storia di una personalità e di una visione di stile. Ecco il nostro fashion wedding recap. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

abiti da sposa i 10 pi249 indimenticabili del 2025

© Vanityfair.it - Abiti da sposa: i 10 più indimenticabili del 2025

Leggi anche: Due abiti da sposa per Selena Gomez: i dettagli del sì con Benny Blanco

Leggi anche: Tre abiti da sposa per Selena Gomez: i dettagli del sì con Benny Blanco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le storie nascoste dietro gli abiti da sposa più famosi mai realizzati

Video Le storie nascoste dietro gli abiti da sposa più famosi mai realizzati

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.