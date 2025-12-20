Aamod 40 anni dell’archivio
L’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, noto ormai con il suo acronico AAMOD, festeggia, quest’anno, i suoi primi quarant’anni di vita, ricca e prolifica, essendosi costituito come fondazione nel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Strenna natalizia in archivio, l'Archivio di Stato apre le porte ai cittadini curiosi del lavoro e delle attività dell'istituto
Leggi anche: La cooperativa festeggia 40 anni, l'abbraccio dell'Arcivescovo
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Perché l’annale dei 40 anni dell’AAMOD è così importante Letizia Cortini, una delle curatrici del libro ci spiega chi per oltre 40 anni ha custodito e raccontato le storie dei soggetti più invisibili della nostra società. Con questo annale, celebriamo un patrimonio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.