Aamod 40 anni dell’archivio

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, noto ormai con il suo acronico AAMOD, festeggia, quest’anno, i suoi primi quarant’anni di vita, ricca e prolifica, essendosi costituito come fondazione nel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

aamod 40 anni dell8217archivio

© Cms.ilmanifesto.it - Aamod, 40 anni dell’archivio

Leggi anche: Strenna natalizia in archivio, l'Archivio di Stato apre le porte ai cittadini curiosi del lavoro e delle attività dell'istituto

Leggi anche: La cooperativa festeggia 40 anni, l'abbraccio dell'Arcivescovo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.