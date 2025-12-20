A Urbino il via alla raccolta di firme per creare la biblioteca civica
Urbino rinasce, città e territorio chiede l’apertura di una biblioteca civica alla Data e lancia una petizione, con raccolta firme online e in piazza. Il gruppo di opposizione propone che L’Orto dell’abbondanza diventi un luogo d’incontro per famiglie e giovani, individuando in esso la sede ideale per un servizio che in città ancora manca. "Urbino è l’unico centro del territorio sprovvisto di una biblioteca civica – sottolineano i promotori della lista civica –. Mentre l’Università garantisce servizi agli studenti, ai cittadini urbinati manca un luogo pubblico e laico dedicato alla lettura e alla socialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: ’Un tè con Jane Austen’ alla biblioteca civica
Leggi anche: Referendum sulla giustizia. Via alla raccolta firme. Pd per il no (con dubbi)
Urbino Rinasce: “Una biblioteca civica alla Data. Al via la raccolta firme online e in piazza”; A Urbino il via alla raccolta di firme per creare la biblioteca civica.
A Urbino il via alla raccolta di firme per creare la biblioteca civica - Urbino rinasce, città e territorio chiede l’apertura di una biblioteca civica alla Data e lancia una petizione, con raccolta firme online e in piazza. msn.com
Referendum sulla giustizia. Via alla raccolta firme. Pd per il no (con dubbi) - Roma, 4 novembre 2025 – È iniziata ieri la duplice raccolta delle firme parlamentari necessarie per sottoporre a referendum la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pm ... quotidiano.net
Al Senato dalle 17.30 al via la raccolta firme per il referendum - la raccolta firme dei parlamentari per chiedere di indire il referendum sulla riforma della giustizia (per legge, basta un quinto ... ansa.it
Una biblioteca civica alla Data, al via la raccolta firme online e in piazza https://vivere.me/go3B #bibliotecacivica #urbino #data #petizione - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.