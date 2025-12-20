a urbino il via alla raccolta di firme per creare la biblioteca civica

Urbino rinasce, città e territorio chiede l’apertura di una biblioteca civica alla Data e lancia una petizione, con raccolta firme online e in piazza. Il gruppo di opposizione propone che L’Orto dell’abbondanza diventi un luogo d’incontro per famiglie e giovani, individuando in esso la sede ideale per un servizio che in città ancora manca. "Urbino è l’unico centro del territorio sprovvisto di una biblioteca civica – sottolineano i promotori della lista civica –. Mentre l’Università garantisce servizi agli studenti, ai cittadini urbinati manca un luogo pubblico e laico dedicato alla lettura e alla socialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

