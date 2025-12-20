A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna Duemila in marcia tante le famiglie | La diretta video

Massima allerta in città per la manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Blindati questura, caserme di carabinieri, Palazzo di Città e la palazzina di corso Regina Margherita che ospitava il centro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Duemila in marcia, tante le famiglie | La diretta video Leggi anche: A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tajani: "Violenti figli di papà contro figli del popolo" | Live Leggi anche: Askatasuna, al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale di Torino – La diretta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. TORINO: SABATO 20 DICEMBRE MANIFESTAZIONE CONTRO LO SGOMBERO DI ASKATASUNA; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Torino, il giorno dello sgombero di Askatasuna si chiude con un corteo, cariche e nuovi idranti; Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale. Askatasuna, al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale di Torino – La diretta - Al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: circa un migliaio le persone già presenti poco fuori da Palazzo Nuovo. lapresse.it

A Torino la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna - Migliaia di persone si sono radunate a Torino per manifestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. msn.com

Partito il corteo a Torino contro sgombero di Askatasuna, 'Guai a chi ci tocca' - "È il momento di mandare un segnale chiaro a questo governo militare che ha paura di noi" Con queste parole dette al microfono é iniziato il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. ansa.it

Radio1 Rai. . A #Torino attesi migliaia di attivisti per la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale occupato #Askatasuna. Il corteo partirà alle 14.30 da Palazzo Nuovo. Pronti per essere schierati 500 agenti: nel video di Claudio Vigolo la colonna d - facebook.com facebook

Torino. Caso Askatasuna, timori per il corteo Il sindaco lo Russo contro il governo: il patto Ci credo ancora. L’amministrazione comunale non intende cambiare approccio @Corriere x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.