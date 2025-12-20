A Testa Alta …tutti da De Luca

Tempo di lettura: 2 minuti Decidere quale sarà la delegazione di consiglieri della lista “A testa Alta” che dovrà confrontarsi con il presidente della regione Roberto Fico per decidere quali ruoli e a quali volti della lista legata al governatore uscente Vincenzo De Luca saranno assegnati nel nuovo consiglio regionale della Campania. È stata questa la motivazione che ha portato oggi a Salerno i consiglieri eletti nella lista presso la sede dell’Associazione che li rappresenta in via Clemente Mauro a Salerno, in quello che è considerato il nuovo quartier generale del’ex governatore. Vincenzo de Luca ha convocato i consiglieri regionali ma ovviamente non filtrano indiscrezioni su quelli che sono stati contenuti del confronto con Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

