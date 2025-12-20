A tavola? A Natale comanda la tradizione

L’anno scorso, a ottobre, ha avviato il suo ‘home restaurant’, che in questi giorni chiude, fino a gennaio, per la pausa natalizia anche se, dice Massimo Malagoli, già assessore nella Giunta Menani, oggi tornato alla sua occupazione presso un’azienda reggiana e chef a tempo perso, "a Natale l’home restaurant è chiuso, ma la cucina resta aperta". In agenda, per Malagoli, ci sono infatti le incombenze domestiche, quindi cena della Vigilia, pranzo di Natale e cenone di Capodanno. Proprio pensando soprattutto a chi festeggia a casa, e non al ristorante, abbiamo scelto lui ("un cuoco", si schernisce) per chiedergli qualche consiglio su come imbandire le ‘nostre’ tavole natalizie, e ne abbiamo ottenuto più di un suggerimento, "mutuato, come del resto tutta la mia cucina, soprattutto dalla tradizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

