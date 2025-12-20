A Roma luci ed eventi il Natale da Villa Borghese a Cinecittà

AGI - Roma entra nella settimana di Natale colorandosi a festa con le luminarie e i villaggi per le festività. Tante le iniziative organizzate in centro e nei Municipi per accompagnare romani e turisti fino all' Epifania. Si va dall' albero di Piazza del Popolo, inaugurato da Roma Capitale ed Acea, alle luminarie di via del Corso e all' albero della Pace su Piazza del Campidoglio. Un albero di Natale solidale è stato allestito nella sede del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, in viale Manzoni, addobbato dai bambini delle case famiglia di Roma Capitale. I villaggi tematici immergono grandi e bambini in ambientazioni magiche, tra elfi e piste per pattinare sul ghiaccio, cioccolate calde e vin brulé. 🔗 Leggi su Agi.it

