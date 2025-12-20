A Pordenone sei nuovi agenti della Polizia Locale nel 2026

“Dall'1 febbraio 2026 entreranno quattro nuovi agenti, che andranno a rafforzare ulteriormente il Corpo. Abbiamo inoltre istituito due nuove posizioni, non solo per garantire il naturale turn over, ma per rafforzare la squadra in vista di Capitale 2027”.  L'annuncio arriva dal sindaco di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

