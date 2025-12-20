A Palazzolo il concerto di Santo Stefano con il Coro Foraboschi

Conclusa la rassegna concertistica che lo ha visto impegnato in diversi appuntamenti nel territorio regionale, il Coro Polifonico Antonio Foraboschi conclude la sua attività annuale a Palazzolo dello Stella con il tradizionale “Concerto di Santo Stefano”, giunto alla sua 34esima edizione. L'. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

