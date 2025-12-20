Di sicurezza e torsione autoritaria si discute a Napoli, all’Istituto di Studi filosofici, in un incontro promosso da Laboratorio Insurgencia, Anpi, Arci, Sinistra italiana, Libera e Coordinamento per la democrazia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - A Napoli contro la repressione

Leggi anche: Studenti in piazza contro Governo Meloni. Da Milano a Napoli: “Stop genocidio, repressione e riforma Valditara”

Leggi anche: Contro l’evasione la digitalizzazione fa più della repressione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Coldiretti Caserta contro il caporalato plaude l’azione di repressione dei Carabinieri; Guerra agli sversamenti di liquami nel lago Fusaro: È il più grande intervento di repressione contro l’inquinamento mai realizzato; Tunisia in rivolta. Genealogie femministe e queer tra repressione e resistenza; Guerra agli sversamenti di liquami nel lago Fusaro: 'È il più grande intervento di repressione contro l'inquinamento mai realizzato'.

Coldiretti Caserta contro il caporalato plaude l’azione di repressione dei Carabinieri - Coldiretti Caserta plaude all’azione di repressione del capolarato da parte dei Carabinieri. msn.com