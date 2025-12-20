A Manfredonia torna la ‘Veleggiata Sotto l’Albero’
Giunge alla sua quarta edizione la ‘Veleggiata Sotto l’Albero’, l’evento organizzato dalla Gargano Sailing Club, scuola di vela con sede a Manfredonia e attiva su tutto il territorio del Gargano. La manifestazione, che unisce la passione per il mare allo spirito natalizio, si svolgerà domenica 21. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: A Manfredonia una veleggiata contro la violenza di genere
Leggi anche: Sabalenka contro Kyrgios: torna sotto l’albero la battaglia dei sessi nel tennis
A Manfredonia torna la ‘Veleggiata Sotto l’Albero’ - Giunge alla sua quarta edizione la ‘Veleggiata Sotto l’Albero’, l’evento organizzato dalla Gargano Sailing Club, scuola di vela con sede a Manfredonia e attiva su tutto il territorio del Gargano. foggiatoday.it
La piramide del gaming illegale Torna in libertà 48enne di Manfredonia L’operazione - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.