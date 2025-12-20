A Kiev Zelensky | Grazie Portogallo

Il premier portoghese Montenegro ha visitato Kiev per la sua prima visita ufficiale, incontrando il presidente Zelensky. Durante l'incontro, i due leader hanno annunciato una partnership mirata alla produzione di droni marittimi, segnando un passo importante nella cooperazione tra i due paesi. Zelensky ha espresso gratitudine al Portogallo con un semplice

22.10 Il premier portoghese Montenegro a Kiev per la sua prima visita ufficiale.L'incontro con Zelensky,il quale ha rilasciato una dichiarazione congiunta sulla creazione di una partnership per la produzione di droni marittimi.E ha ringraziato il Portogallo. Rinnovato la solidarietà all'Ucraina. "Il Portogallo", ha ricordato Montenegro,"ha contribuito nell'ambito dell' Ue ad aiuti umanitari e alla cooperazione militare,oltre che agli sforzi diplomatici.Kiev ha bisogno di sostegno finanziari, e non si può ignorarlo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo rendono omaggio a Muro Memoria dei caduti di Kiev - (Agenzia Vista) Kiev, 20 dicembre 2025 A Kiev Volodymyr Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo Luis Montenegro hanno preso omaggio a caduti della guerra al Muro della Memoria di Kiev. la7.it