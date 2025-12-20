A Firenze con la Sancat l’Abc vuole i due punti Folgore trasferta dura

Tutto pronto per un nuovo week-end di Serie C per quanto riguarda la pallacanestro: si parte con Sancat-Abc, sfida fissata per domani alle 18, al Pala San Marcellino di Firenze. Momento di forma smagliante per Pedicone (nella foto) e soci, che attualmente occupano il quinto posto in classifica ma che sono altresì reduci da una bellissima vittoria contro la capolista Union Prato: gli avversari di domani però hanno solo una vittoria di differenza, delineando così quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto. Tornando invece sulla capolista Union Prato, saranno loro i prossimi avversari della Folgore Fucecchio, sempre domani alle 18 alla Palestra Toscanini di Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

