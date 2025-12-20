A Cisternino arriva la Magia del Natale con l' incantevole voce di Angela Piaf

A Cisternino si apre un nuovo capitolo culturale con il progetto “Angela Piaf e la Magia del Natale”. Un'iniziativa che unisce musica e tradizione, offrendo un momento di ascolto e riflessione durante il periodo natalizio. La voce di Angela Piaf accompagnerà i visitatori in un viaggio emozionale tra melodie e atmosfere festive. A Cisternino arriva la

CISTERNINO - Il progetto artistico e culturale "Angela Piaf e la Magia del Natale" arriva a Cisternino. L'appuntamento è per domenica 21 dicembre alle 18 in piazza Pellegrino Rossi, che per l'occasione diventerà un palcoscenico a cielo aperto dove le famiglie potranno sognare sulle note dei più.

