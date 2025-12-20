A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante dell’Alta Badia 2025 | n di pettorale programma preciso tv

Il gigante dell’Alta Badia 2025 si svolgerà con la partecipazione di Alex Vinatzer e altri quattro atleti italiani. La gara è programmata per il [data specifica], con il primo pettorale inizio alle ore [orario], e si svolgerà nel rispetto del programma ufficiale. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva su [canale]. A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante dell’Alta Badia 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell'Italia nel gigante dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con cinque atleti. L'altoatesino proverà a ripetere le buone prestazioni offerte tra le porte larghe negli ultimi mesi, dove è cresciuto in maniera sensibile ed è arrivato a giocarsela con i migliori per i piazzamenti che contano: ottavo a Soelden, quinto a Copper Mountain, secondo a Beaver Creek, ottavo in Val d'Isere. L'azzurro scatterà con il pettorale numero 8 e dovrà sfruttare questa situazione per inseguire il risultato di lusso, anche per migliorare il proprio piazzamento nella WCSL List e sperare di entrare nel primo sottogruppo di merito.

