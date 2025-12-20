A che ora parte Sofia Goggia nel superG di Val d’Isere 2025 | n di pettorale programma preciso tv

Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell’Italia nel superG femminile di Val d’Isere, seconda prova stagionale per questa specialità nella Coppa del Mondo di sci alpino dopo l’esordio di una settimana fa a St. Moritz. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre alle ore 11.00 sulle nevi francesi, dove il weekend è stato aperto dalla tradizionale discesa. La fuoriclasse bergamasca andrà a caccia del risultato di lusso dopo commesso un errore in discesa, desiderosa di migliorare il terzo posto di domenica scorsa in terra svizzera. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 6 e dunque scatterà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

